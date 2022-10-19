Події

17:55 19.10.2022

Хоробрий народ України став переможцем премії Сахарова Європарламенту

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Хоробрий народ України став переможцем премії Сахарова Європарламенту

Переможцем премії Сахарова Європейського парламенту став хоробрий український народ.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикуючи своїм життям заради нас. І сьогодні – горді переможці премії Сахарова Європейського парламенту. Немає нікого гіднішого. Вітаємо сміливих людей України!" – повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола на своїй сторінці у твіттері.

Премія "За свободу думки" імені Сахарова (Sakharov Prize for Freedom of Thought) - премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. Головна правозахисна нагорода Європейського Союзу.

 

Теги: #премія_сахарова

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