Хоробрий народ України став переможцем премії Сахарова Європарламенту

Переможцем премії Сахарова Європейського парламенту став хоробрий український народ.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикуючи своїм життям заради нас. І сьогодні – горді переможці премії Сахарова Європейського парламенту. Немає нікого гіднішого. Вітаємо сміливих людей України!" – повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола на своїй сторінці у твіттері.

Премія "За свободу думки" імені Сахарова (Sakharov Prize for Freedom of Thought) - премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. Головна правозахисна нагорода Європейського Союзу.