Рух вулицею в Києві, на якій стоїть пошкоджений російським ударом будинок, відновлено – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про повне відновлення руху на вул. Жилянській біля будинку, пошкодженого російським ударом 17 жовтня.

"Рух на вулиці Жилянській повністю відновили. Проїжджу частину прибрали від будівельного сміття, навели лад після наслідків удару дроном по житловому будинку, де загинули п'ятеро киян. Демонтаж конструкцій пошкодженого будинку ще триває", - написав Кличко в телеграмі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в центрі Києва в понеділок уранці обрушилося його крило. З-під завалів було врятовано 19 людей, загинули п'ятеро людей.