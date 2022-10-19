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13:25 19.10.2022

ФРН передала Україні десятки тисяч одиниць зимового обмундирування

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ФРН передала Україні десятки тисяч одиниць зимового обмундирування

У рамках чергового постачання з Німеччини ЗСУ отримали 240 тис. зимових шапок, 116 тис. теплих курток і 80 тис. штанів, випливає з даних федерального уряду.

Україна також отримала 167 тис. набоїв для стрілецької зброї та сім понтонних систем.

Крім того, ФРН передала Україні 200 наметів, 195 генераторів, 405 тис. упаковок продуктових пайків і 4 тис. спальних мішків.

Раніше федеральний уряд Німеччини повідомив про надання Україні 16 танкових мостоукладачів Biber, 10 понтонно-мостових машин і 100 тис. наборів для надання першої медичної допомоги.

Минулого тижня Україна також отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських гармат сягає 41 км.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 3 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військова допомога ФРН Україні оцінюється більш ніж у $1,5 млрд.

Теги: #фрн #військова_допомога

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