Україна у вівторок відправить ноту Ізраїлю з проханням про системи ППО – Кулеба

Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що Україна давно наполегливо закликає Ізраїль відкритися до співпраці у сфері протиповітряної оборони.

"Не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися, але це не відбувається. Іран – це червона лінія для Ізраїлю. Після того, як Іран напряму став співучасником злочину агресії проти України, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь вагання щодо того, допомагати Україні чи не допомагати, - ці вагання повинні розвіятися. Ми працюватимемо над цим із нашими ізраїльськими партнерами", - наголосив Кулеба.

На думку міністра, якщо дійсно політика Ізраїлю полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України.

"Ми давно говорили, що політика балансування в умовах російської агресії, політика так званої нейтральності в питанні надання практичної допомоги Україні не сприяє досягненню миру. Лише рішуча підтримка України з боку партнерів приведе до перемоги України, до зупинення країни зла, якою є РФ і всі, хто їй допомагає. Зараз Іран реально конкретною зброєю допомагає РФ", - зазначив Кулеба.

Він додав, що сьогодні такі самі дрони, які знищують Україну, націлені на Ізраїль.

"І саме це має бути стартовою позицією для вироблення ізраїльської політики", - переконаний Кулеба.