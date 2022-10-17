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21:10 17.10.2022

Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру"

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Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру"

Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру", спираючись на згоду Державного агентства України з питань кіно, повідомляє пресслужба Центру.

"Про приватизацію ми дізналися з листа Фонду Держмайна. Звісно, Держкіно не доносило до нас цю інформацію. Також ми не отримували пропозицій, як Центр надалі буде утримувати себе і колекцію", - наголошується в заяві "Довженка-Центру", оприлюдненій у фейсбуці.

Зазначається, що згода Держкіно на приватизацію корпусів "Довженка-Центру" була надана ще 6 вересня.

"Виставлені на приватизацію корпуси роками приносили в державний бюджет надходження від оренди. Частина із них спрямовувались на утримання і поліпшення стану будівлі та обладнання Довженко-Центру, створення фондосховищ, поповнення колекцій, забезпечення гідних умов роботи, популяризацію мистецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази тощо", - наголошується в заяві.

Джерело: https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/posts/5954949687926231

 

 

Теги: #приватизація #довженко_центр

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