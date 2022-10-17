У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття атак окупантів на Донеччині

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили атаки російських окупантів у районах восьми населених пунктів Донеччини, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Атаки ворога відбито в районі міст Бахмут, Мар'їнка, Красногорівка, с. Спірне, с. Бахмутське Бахмутського району, станції Майорськ, с. Побєда Волноваського району та с. Невельське Покровського району.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках", - йдеться у зведенні.