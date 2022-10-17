Події

18:54 17.10.2022

У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття атак окупантів на Донеччині

1 хв читати
У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття атак окупантів на Донеччині

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили атаки російських окупантів у районах восьми населених пунктів Донеччини, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Атаки ворога відбито в районі міст Бахмут, Мар'їнка, Красногорівка, с. Спірне, с. Бахмутське Бахмутського району, станції Майорськ, с. Побєда Волноваського району та с. Невельське Покровського району.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 17.10.2022
На окупованих територіях завдано ударів по 11 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки, збито 25 ворожих безпілотників - Генштаб

На окупованих територіях завдано ударів по 11 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки, збито 25 ворожих безпілотників - Генштаб

18:40 17.10.2022
Окупанти завдали 9 ракетних та 39 авіаударів по Україні на добу, постраждали понад 25 міст і сіл - Генштаб

Окупанти завдали 9 ракетних та 39 авіаударів по Україні на добу, постраждали понад 25 міст і сіл - Генштаб

18:32 17.10.2022
Спільне угруповання РФ та Білорусі проведе навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет

Спільне угруповання РФ та Білорусі проведе навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет

18:24 17.10.2022
Росія доставить у Білорусь кілька сотень танків, броньованих машин, гармат і мінометів у рамках розгортання спільного угруповання військ

Росія доставить у Білорусь кілька сотень танків, броньованих машин, гармат і мінометів у рамках розгортання спільного угруповання військ

18:16 17.10.2022
Окупанти обстріляли Сеньківку та Середину-Буду, горять два будинки - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Сеньківку та Середину-Буду, горять два будинки - ОК "Північ"

09:16 17.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

08:03 17.10.2022
ЗС України відбили атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

ЗС України відбили атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

07:25 17.10.2022
Окупанти примусово мобілізують працівників комунальних служб у Станиці Луганській

Окупанти примусово мобілізують працівників комунальних служб у Станиці Луганській

19:27 16.10.2022
Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

19:16 16.10.2022
Українська авіація за добу завдала ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Черговий масштабний обмін: ми звільнили з полону 108 жінок - Єрмак

Окупанти завдали 9 ракетних та 39 авіаударів по Україні на добу, постраждали понад 25 міст і сіл - Генштаб

Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

Україна незабаром отримає перші системи ППО NASAMS - Резніков

ОСТАННЄ

Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО

Черговий масштабний обмін: ми звільнили з полону 108 жінок - Єрмак

Українська ППО знищила російський безпілотник на Одещині – ОК "Південь"

Рада ЄС розширила санкції проти Ірану за порушення прав людини

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

У Мінінформполітики розраховують на відновлення історичного будинку у центрі Києва, пошкодженого російським ударом

Заступниця глави Міноборони Маляр просить громадян уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА