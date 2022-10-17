Окупанти завдали 9 ракетних та 39 авіаударів по Україні на добу, постраждали понад 25 міст і сіл - Генштаб

Російські окупанти протягом доби завдали 9 ракетних та 39 авіаційних ударів по території України, здійснили близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар'їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ворог обстрілює позиції українських військ уздовж усієї лінії зіткнення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Для ударів противник використовував крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах Попівки та Ходиного Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

на краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення, зокрема, в районах Греківки, Стельмахівки, Зарічного, Киселівки, Тернів та Ямполівки;

на бахмутському та авдіївському напрямах противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

У новопавлівському та запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів, зокрема Велику Новосілку, Павлівку, Ольгівське та Малі Щербаки.

На південнобузькому напрямку обстріляно понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

"Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА Shahed -136 з території Республіки Білорусь", - розповіли в Генштабі.