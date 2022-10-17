Унаслідок російської атаки пошкоджено одну з електростанцій "ДТЕК"

Унаслідок чергової серії російських терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України у понеділок постраждала одна із електростанцій "ДТЕК Енерго", повідомляється на сайті енергохолдингу.

"Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та розпочнуть роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи", – заявили в компанії.

За попередньою інформацією "ДТЕК", поранено 3 людей. Їм було оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікарні.

Наразі для гарантування безпеки на станції перебувають лише критично необхідні працівники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

Ми продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора, - наголосили в енергохолдингу.

Як зазначили в компанії, це не перший енергетичний об'єкт "ДТЕК Енерго", який зазнав атак з боку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня були також атаковані Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Наддніпрянська ТЕС.