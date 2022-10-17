У центрі Києва перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць, не виїжджайте в центр без гострої потреби - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про перекриття руху транспорту на ділянках кількох вулиць у центрі міста та закликав жителів не виїжджати до центру без гострої потреби.

"У центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Звертаюся до жителів Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Будьмо свідомими та дбаймо про власну безпеку!" - написав він у телеграм-каналі.