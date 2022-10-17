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07:33 17.10.2022

Запоріжжя економить освітлення для забезпечення безперебійної роботи енергомережі в Україні

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Запоріжжя економить освітлення для забезпечення безперебійної роботи енергомережі в Україні

 

Для забезпечення безперебійної роботи енергомережі в Україні Запоріжжя заощаджує освітлення, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"В єдиній українській енергосистемі ми всі залежимо один від одного, і для того, щоб забезпечити безперебійну роботу енергомережі по всій країні прифронтове Запоріжжя економить у темну пору доби: люди економлять максимально, а ми по команді вимикаємо освітлення", - написав Старух у телеграм-каналі ввечері в неділю.

Він зазначив, що основне ураження та збитки обласному центру завдають російські ракети С-300, які базуються на лінії фронту, а час польоту складає 45-60 секунд, а у людей, відповідно, мало часу для того, щоб сховатися у притулку.

"Запорізький регіон - місце, де вироблялась велика кількість електрики завдяки найбільшим в Європі атомній і тепловій станціям. Їх роботу зупинили постійні обстріли окупантів", - наголосив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #ракети #запорізька_область

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