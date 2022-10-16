Події

11:09 16.10.2022

За добу армія РФ втратила в Україні 300 осіб особового складу, 5 танків, 14 БПЛА – Генштаб ЗСУ

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За добу армія РФ втратила в Україні 300 осіб особового складу, 5 танків, 14 БПЛА – Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 65 000 осіб особового складу, 2 529 танків, 5 193 бойові броньовані машини, 1 224 БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.10 орієнтовно сягнули: особового складу - близько 65000 (+300) осіб ліквідовано, танків - 2529 (+5) од., бойових броньованих машин - 5193 (+14) од., артилерійських систем 1589 (+7) од., РСЗВ – 365 (+0) од., засобів ППО ‒ 186 (+0) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 242 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) од., крилатих ракет ‒ 316 (+0) од., кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од., спеціальної техніки ‒ 143 (+1) од.", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Зазначено, що найбільших втрат окупанти зазнали на криворізькому та бахмутському напрямках.

Дані уточнюють.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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