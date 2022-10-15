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20:51 15.10.2022

Зеленський: Єдиний шлях до миру – повне витіснення окупантів з нашої землі та демонтаж можливостей Росії

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Зеленський: Єдиний шлях до миру – повне витіснення окупантів з нашої землі та демонтаж можливостей Росії

Загальні втрати ворога лише вбитими вже наближаються до шістдесяти п'яти тисяч, сказав у відеозверненні у суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як іде російська "могилізація", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось замислитися", - сказав він.

За його словами, "тільки реальні перемоги України, лише реальний захист вільним світом самого себе від російського терору та шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні – лише повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру".

"Ну а громадянам Росії, які не хочуть брати участь у цій злочинній війні, але яких відправляють на війну, я ще раз нагадаю про одну можливість. Усі, хто здаються в український полон, зберігають своє життя. Усі, хто продовжують воювати в російській армії або серед найманців, такої можливості немає. Обов'язково повернемо все своє", - заявив він.

 

 

Теги: #рф #мир #війна #зеленський

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