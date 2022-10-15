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18:44 15.10.2022

Кулеба: Компанія Schlumberger, залишаючись у РФ, фінансує воєнні злочини та геноцид

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Кулеба: Компанія Schlumberger, залишаючись у РФ, фінансує воєнні злочини та геноцид

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що компанія Schlumberger, яка залишається в РФ і співпрацює з владою у наборі співробітників, своїми діями фінансує воєнні злочини та геноцид в Україні.

"Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії. Зараз вона співпрацює з владою в наборі співробітників. Я попередив про це всі західні компанії. Єдиний спосіб врятувати залишки своєї репутації - це забиратися з Росії зараз", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше Reuters повідомило, що нафтосервісна компанія Schlumberger не дозволяє своїм російським співробітникам працювати віддалено, щоб уникнути мобілізації. За словами джерел, співпраця Schlumberger із владою у вигляді закликів на військову службу та її відмова дозволити російським співробітникам працювати за межами країни викликали негативну реакцію. Ці дії розцінюються як мовчазна підтримка війни в Україні з боку Schlumberger.

Теги: #schlumberger #кулеба

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