Жителів Київщини попередили про можливі аварійні відключення електроенергії

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) попередила жителів про можливе застосування графіків аварійних відключень електроенергії у суботу, 15 жовтня.

"Сьогодні, 15 жовтня, через поцілення ворогом об'єкта енергетичної інфраструктури на Київщині можливі застосування графіків аварійних відключень", - ідеться у повідомленні ОВА у телеграм-каналі.

Водночас в ОВА закликали жителів максимально знизити використання електроенергії в пікові години – з 17:00 до 23:00.

"Такі заходи дозволять зменшити навантаження на енергосистеми та допомогти енергетикам стабілізувати ситуацію", - пояснили в адміністрації.