Російські окупанти вранці обстріляли з важкої артилерії житлові квартали Нікополя, поранено трьох людей

У суботу, 15 жовтня, вранці російські окупанти завдали удару по мирних житлових кварталах Нікополя, попередньо поранено трьох людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ранком росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії. Попередньо, поранені троє людей. Чоловік та дві жінки. У місті понівечені будинки та адмінбудівлі. Деталі уточнюються", - написав він у телеграм-каналі.