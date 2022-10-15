Події

11:18 15.10.2022

Російські окупанти вранці обстріляли з важкої артилерії житлові квартали Нікополя, поранено трьох людей

1 хв читати
Російські окупанти вранці обстріляли з важкої артилерії житлові квартали Нікополя, поранено трьох людей

У суботу, 15 жовтня, вранці російські окупанти завдали удару по мирних житлових кварталах Нікополя, попередньо поранено трьох людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ранком росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії. Попередньо, поранені троє людей. Чоловік та дві жінки. У місті понівечені будинки та адмінбудівлі. Деталі уточнюються", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #обстріл #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 15.10.2022
За добу на Харківщині одна особа загинула, одна поранена внаслідок обстрілів, ще одна підірвалася на міні

За добу на Харківщині одна особа загинула, одна поранена внаслідок обстрілів, ще одна підірвалася на міні

21:51 13.10.2022
Помер 11-річний хлопчик, якого вранці у четвер госпіталізували через масований обстріл окупантами Миколаєва

Помер 11-річний хлопчик, якого вранці у четвер госпіталізували через масований обстріл окупантами Миколаєва

21:27 13.10.2022
У деяких районах Харкова перебої з електропостачанням після обстрілу

У деяких районах Харкова перебої з електропостачанням після обстрілу

21:05 13.10.2022
Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти завдають ударів по Харкову

08:32 13.10.2022
З-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві дістали дитину, тривають пошуки семи людей

З-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві дістали дитину, тривають пошуки семи людей

08:20 13.10.2022
Кількість жертв у результаті розстрілу евакуаційної колони на Харківщині збільшилася до 25 людей

Кількість жертв у результаті розстрілу евакуаційної колони на Харківщині збільшилася до 25 людей

12:38 12.10.2022
Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

09:37 12.10.2022
По Нікополю зафіксовано 100 "прильотів" із "Граду", пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків, залізничну станцію, лінії електропередач та газопроводи

По Нікополю зафіксовано 100 "прильотів" із "Граду", пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків, залізничну станцію, лінії електропередач та газопроводи

21:01 11.10.2022
Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

15:04 10.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жителів Київщини попередили про можливі аварійні відключення електроенергії

Російські військові застрелили херсонського диригента Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати

В ОП закликали жителів Києва та області сьогодні ввечері максимально обмежити використання електроенергії

На Київщині може бути чути звуки вибухів через роботу саперів - ОВА

Саудівська Аравія виділить Україні $400 млн гуманітарної допомоги

ОСТАННЄ

Жителів Київщини попередили про можливі аварійні відключення електроенергії

Єрмак обговорив із новим президентом МКЧХ питання доступу до українських полонених в Оленівці

Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладальників

Російські військові застрелили херсонського диригента Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати

До 40 збільшилась кількість жертв на шахті в Амасрі

Заступник глави ОП Тимошенко просить також жителів Житомирської та Черкаської областей обмежити сьогодні енергоспоживання

У деокупованій Козачій Лопані знайдено тіла двох чоловіків зі слідами тортур

У Києві на частині маршрутів наземного громадського транспорту вже можна розрахуватися банківською карткою

В ОП закликали жителів Києва та області сьогодні ввечері максимально обмежити використання електроенергії

На Херсонщині в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА