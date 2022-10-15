Унаслідок ворожої атаки сильно постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури Київської області

НЕК "Укренерго" повідомила про чергову російську атаку на критичну інфраструктуру, внаслідок чого об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області зазнав сильних пошкоджень.

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливе застосування графіків аварійних відключень.

"Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - закликали в "Укренерго".