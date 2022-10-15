Події

11:10 15.10.2022

Унаслідок ворожої атаки сильно постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури Київської області

1 хв читати
Унаслідок ворожої атаки сильно постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури Київської області

НЕК "Укренерго" повідомила про чергову російську атаку на критичну інфраструктуру, внаслідок чого об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області зазнав сильних пошкоджень.

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливе застосування графіків аварійних відключень.

"Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - закликали в "Укренерго".

Теги: #київщина #влучення #енергетична_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:56 13.09.2022
Президент доручив створити штаб із реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури

Президент доручив створити штаб із реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури

23:33 12.08.2022
ЗСУ поцілили в останній - четвертий міст у Херсонській області - депутат облради Хлань

ЗСУ поцілили в останній - четвертий міст у Херсонській області - депутат облради Хлань

20:38 31.07.2022
На Київщині на сьогодні знайдено 1348 тіла загиблих українців

На Київщині на сьогодні знайдено 1348 тіла загиблих українців

18:32 26.07.2022
На Київщині загинув підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю

На Київщині загинув підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю

18:53 17.07.2022
На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

18:58 02.07.2022
У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби

07:45 01.07.2022
ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

22:25 30.06.2022
Французький регіон виділив 1,1 млн євро і допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину

Французький регіон виділив 1,1 млн євро і допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину

07:13 16.06.2022
На Київщині ухвалять програму з відновлення приватних житлових будинків - Кулеба

На Київщині ухвалять програму з відновлення приватних житлових будинків - Кулеба

19:42 31.05.2022
У Сєвєродонецьку російські війська влучили в цистерну з азотною кислотою, мешканців закликають не виходити з укриттів

У Сєвєродонецьку російські війська влучили в цистерну з азотною кислотою, мешканців закликають не виходити з укриттів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жителів Київщини попередили про можливі аварійні відключення електроенергії

Російські військові застрелили херсонського диригента Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати

В ОП закликали жителів Києва та області сьогодні ввечері максимально обмежити використання електроенергії

На Київщині може бути чути звуки вибухів через роботу саперів - ОВА

Саудівська Аравія виділить Україні $400 млн гуманітарної допомоги

ОСТАННЄ

Жителів Київщини попередили про можливі аварійні відключення електроенергії

Єрмак обговорив із новим президентом МКЧХ питання доступу до українських полонених в Оленівці

Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладальників

Російські військові застрелили херсонського диригента Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати

До 40 збільшилась кількість жертв на шахті в Амасрі

Заступник глави ОП Тимошенко просить також жителів Житомирської та Черкаської областей обмежити сьогодні енергоспоживання

У деокупованій Козачій Лопані знайдено тіла двох чоловіків зі слідами тортур

У Києві на частині маршрутів наземного громадського транспорту вже можна розрахуватися банківською карткою

В ОП закликали жителів Києва та області сьогодні ввечері максимально обмежити використання електроенергії

На Херсонщині в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА