Події

08:07 15.10.2022

Уночі та вранці ворог обстріляв Запоріжжя дронами-камікадзе та ракетами С-300

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Уночі та вранці ворог обстріляв Запоріжжя дронами-камікадзе та ракетами С-300

Уночі та вранці суботи російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а також обстріляли ракетами С-300, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Уночі чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С-300. Ворог продовжує системний терор нашої області", - написав він у телеграм-каналі.

Унаслідок атаки БПЛА Shahed-136 у Запоріжжі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі, які були вчасно локалізовані рятувальниками. Постраждалих немає.

"Вранці окупант випустив 10 ракет по обласному центру. Низка об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Старух.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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