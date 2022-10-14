JYSK відкрив новий магазин у Рівному у ТРЦ Happy Mall

Мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK відкрила нову локацію у Рівному у ТРЦ Happy Mall (вул.Бачинського, 5) у п'ятницю, 14 жовтня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ритейлера.

Як зазначається, це другий магазин мережі у Рівному, він відповідає стандартам концепції 3.0, його площа становить 1239 кв. м.

"Незважаючи на воєнний стан, JYSK продовжує відкривати нові магазини, оновлювати діяльність тимчасово закритих магазинів, звичайно, тільки там, де це безпечно для персоналу та покупців. І цього, і наступного року будемо продовжувати розвиток, щоб бути ближчими до вітчизняного покупця" , – повідомив country manager JYSK в Україні Євген Іваниця.

Як повідомили у пресслужбі, у подальших планах JYSK відкриття магазину в Івано-Франківську наприкінці 2022 року. Нещодавно підписано угоду оренди з ТРЦ "КАРАВАН Outlet" у Києві, відкриття якої заплановано у лютому 2023 року. Також розпочато відновлення магазину JYSK у ТРЦ RIVIERA в Одесі, який зазнав серйозного пошкодження від удару ракетою навесні 2022 року. Його відкриття заплановано до кінця календарного року.

Мережа JYSK розпочала розвиватись в Україні як b2c бізнес у 2004 році. Це третє відкриття JYSK з 24 лютого 2022 року, наразі мережа JYSK налічує 81 магазин в Україні. Станом на 24 лютого 2022 року працювало 85 магазинів мережі.

Як повідомлялося, у червні JYSK відновив роботу магазину в Бучі (Київська обл.), а також відкрив перший з початку війни магазин у Львові, потім – у Червонограді наприкінці липня. Раніше у планах JYSK на 2022 рік було розширення мережі в Україні до 100 магазинів.

JYSK – частина датської сімейної групи Lars Larsen Group із загальним обігом EUR5,3 млрд у 2020/21 фінансовому році. Обіг JYSK у 2021/22 фінансовому році становив 4,87 млрд євро.

На міжнародному ринку мережа JYSK налічує понад 3,1 тис. магазинів у 49 країнах, переважно в Європі.