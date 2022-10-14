У Білорусі запроваджено режим КТО - Лукашенко

У Білорусі запроваджено режим контртерористичної операції (КТО) у зв'язку із загостренням ситуації, розпочато процедури, пов'язані з розгортанням союзного угруповання військ, заявив Олександр Лукашенко, якого Захід не визнає легітимно переобраним президентом Білорусі.

"У зв'язку із загостренням запроваджено режим такої підвищеної терористичної небезпеки, тому ми розпочали процедури, пов'язані з розгортанням союзного угруповання військ, основу якого становить армія Білорусі, яка доповнюється вже частинами Російської Федерації", - сказав Лукашенко в інтерв'ю російському телебаченню.

Він зазначив, що все йде за планом.