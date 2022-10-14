За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 64 300 осіб особового складу, 2521 танк, 5172 бойові броньовані машини, 1566 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно становлять: особового складу - близько 64300 (+500) осіб ліквідовано, танків - 2521 (+10) од., бойових броньованих машин - 5172 (+5) од., артилерійських систем - 1566 (+10) од., РСЗВ - 362 (+5) од., засобів ППО - 186 (+3) од., літаків - 268 (+0) од., гвинтокрилів - 240 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1199 (+17), крилатих ракет - 316 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн 3944 (+9) од., спеціальної техніки - 142 (+2)", - йдеться у повідомленні, розміщеному у фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.