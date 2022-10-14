Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 423 дитини

Станом на ранок 14 жовтня 2022 року понад 1233 дітини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 423 дитини загинули та понад 810 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 256, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Запорізькій – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

13 жовтня від травм, отриманих під час обстрілу військами РФ м. Миколаїв, загинув 11-річний хлопчик.

13 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Сінькове Куп'янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

Стало відомо, що 6 жовтня в результаті обстрілу окупантами с. Домашнє Куп'янського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2614 навчальних закладів. З них 313 зруйновано повністю.