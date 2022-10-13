Події

21:51 13.10.2022

Помер 11-річний хлопчик, якого вранці у четвер госпіталізували через масований обстріл окупантами Миколаєва

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Помер 11-річний хлопчик, якого вранці у четвер госпіталізували через масований обстріл окупантами Миколаєва

Помер 11-річний хлопчик, який зранку в четвер був госпіталізований через масований обстріл окупантами Миколаєва, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Хлопчик якого дістали-помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця. Немає слів! Тварини терористи", - написав Кім у телеграм-каналі у четвер увечері.

Як повідомлялося, Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300, було влучення в п'ятиповерхівку. З-під завалів витягли 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Пізніше виявили тіла двох загиблих. Вважаються безвісти зниклими ще 5 людей.

 

 

 

Теги: #жертви #миколаїв #обстріл

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