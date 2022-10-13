Події

19:32 13.10.2022

Глава МАГАТЕ заявив про прогрес щодо безпекової зони навколо ЗАЕС після зустрічі з главою МЗС України

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі через тиждень знову відвідує Київ, де за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив про прогрес на шляху створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

"Ми просуваємося до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", – написав він у четвер, ілюструючи твіт фотографією зі сховища з Кулебою.

Напередодні Гроссі нагадав, що його повторний візит до Києва після переговорів у Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним погоджений з президентом України Володимиром Зеленським.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Наразі станція не виробляє електроенергію: 11 вересня було зупинено останній реактор. З 28 лютого 2022 року ЗАЕС окуповано російською армією.

 

 

Теги: #магате #переговори #заес

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