Події

19:25 13.10.2022

Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня

2 хв читати
Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), позитивні висновки якої стануть початком роботи над новою програмою з ним, як очікується, розпочне роботу в Україні наступного тижня, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Очікуємо на старт роботи місії МВФ уже наступного тижня. Сподіваємося на досягнення домовленостей щодо макроекономічних показників, параметрів державного бюджету на 2023 рік та джерел покриття його дефіциту, що стане початком роботи над новою програмою з фондом", – наводить його слова пресслужба Нацбанку.

Пишний також подякував МВФ за виділення $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування в межах інструменту RFI, які в четвер надійшли в Україну.

Як повідомлялося, напередодні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що команда фонду спільно з українською командою відразу після щорічних зборів МВФ і Світового банку (СБ), що відбуваються цього тижня, візьметься за визначення макроекономічних рамок і бюджету України.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що нова повноцінна програма МВФ для України може бути на початку наступного року.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3,5 млрд на місяць порівняно з $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом від початку війни, або майже за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $20,7 млрд, з яких майже 50% – грантові кошти.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць.

Теги: #мвф #місія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 13.10.2022
Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

10:58 13.10.2022
До України надійшли $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування МВФ - Шмигаль

До України надійшли $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування МВФ - Шмигаль

21:54 12.10.2022
Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

08:07 12.10.2022
Українська делегація обговорила важливість повноцінної програми з МВФ із головою Фонду у Вашингтоні

Українська делегація обговорила важливість повноцінної програми з МВФ із головою Фонду у Вашингтоні

07:24 12.10.2022
Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

16:45 11.10.2022
МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023 рік

МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023 рік

08:24 08.10.2022
Глава МВФ анонсувала швидкі переговори з Україною щодо Програмного моніторингу на шляху до нової програми

Глава МВФ анонсувала швидкі переговори з Україною щодо Програмного моніторингу на шляху до нової програми

20:16 07.10.2022
Зеленський вітає рішення МВФ щодо виділення Україні $1,3 млрд

Зеленський вітає рішення МВФ щодо виділення Україні $1,3 млрд

20:42 30.09.2022
МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

15:12 23.09.2022
МАГАТЕ планує збільшити свою місію на ЗАЕС - Шмигаль

МАГАТЕ планує збільшити свою місію на ЗАЕС - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Над Україною збито 5 російських ракет "Калібр": 4 – на заході країни, 1 – на Одещині

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

ОСТАННЄ

У Харківській області двох підлітків госпіталізовано з пораненнями від ворожих обстрілів

Естонія передала Україні десять мобільних будиночків

Португалія передасть Україні шість вертольотів "Ка"

Кулеба закликає світову спільноту захистити чорноморський зерновий коридор на тлі нового шантажу Росії

НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

Глава МАГАТЕ заявив про прогрес щодо безпекової зони навколо ЗАЕС після зустрічі з главою МЗС України

Іракський парламент обрав Латифа Рашида президентом Іраку

НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА