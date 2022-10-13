iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про свої відносини з лідерами європейських країн та США, заявив, що в перші дні війни йому в оперативному реагуванні на російську агресію дуже сильно допомагала iPhone-дипломатія.

"У мене справді були близькі відносини з Джонсоном. Близькі з Дудою, президентами Латвії та Литви. Це ті люди, яким я міг зателефонувати. Еммануель Макрон мені завжди каже: ти мені телефонуй на WhatsUp. І ми дійсно дуже багато з цими лідерами говорили не за протоколом, а швидко. Це було швидке реагування… Так вийшло раптом, що у нас з'явилися відносини і з Драгі (прем'єр-міністр Італії – ІФ)", – розповів Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Це проявлялося, за його словами, зокрема, й за рахунок того, що під час війни глава держави займається не лише стратегічними питаннями, а й мікроменеджментом.

"Війна, особливо війна з росіянами, зі складною великою країною, диктує швидкі рішення. Просто зараз. І тут історія не лише про стратегію. Половина твоєї голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь. І ось у цій тактиці важливо, хто з тобою, тому що: (потрібні – ІФ) швидкі поставки, потрібно (швидко – ІФ) політично зібратися, обговорити – ось це все передбачає не звичайну дипломатію, а ту, яку я назвав би iPhone-дипломатією, якої не було раніше у нашої країни", - сказав він.

"І я відкритий абсолютно. Я просив: давайте розмовляти швидше. Не замовляти телефонну розмову, а швидше говорити один з одним", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що має дуже добрі дипломатичні відносини з президентом США, Словаччини, федеральним канцлером Німеччини та іншими лідерами.

"Ці відносини такі ж міцні, як і з країнами, про які я вже сказав. Я просто говорю, що ще з'явилася і ось ця iPhone-дипломатія. Вона мені допомагала дуже сильно в перші дні війни. Я з Дудою говорив і вночі, і коли мені це потрібно було. А президент Байден, до речі, перший, хто зателефонував після атаки (24 лютого – ІФ). Це було, здається, о 6:20 ранку. Здається, його дзвінок був перший", - сказав президент.

"Я не хочу нікого зараз образити (кого не назвав - ІФ). Вони всі добре до нас ставилися, але iPhone-дипломатію ніхто не скасовував", - додав він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, хто ще з лідерів країн Заходу спілкувався з ним після завдання Росією ракетних ударів по центру Києва 10 жовтня, Зеленський відповів, що це були глави США, Німеччини, Польщі, Франції, Канади та ін.

"Я не пам'ятаю зараз, у якій черговості, тому що після цього удару у мене було 10 або 11 дзвінків із лідерами. Усі відгукуються швидко, і це також важливий чинник", - зазначив Зеленський.

Крім того, наголосив глава держави, за час повномасштабного російського вторгнення в Україну змінилися і відносини з німецьким канцлером Олафом Шольцом – у плані більшої підтримки України.

"Мене запитували про канцлера - як змінилося все? Змінилося. Реакція дуже швидка Олафа сьогодні. І мені було важливо, щоб G7 зібралася. І у Німеччини там лідерська позиція була. Він усе це організував. Там усі країни нас підтримали. Звісно ж, якби ставлення канцлера було інше, ця зустріч могла б відбутися через 10 днів. Це ж позачергове засідання було, і він не був би ні в чому винний. Але його дії охарактеризували його ставлення до нас. Я радий, що це ставлення на сьогодні є таким. І я хотів би, щоб ми його не втратили", - резюмував президент.