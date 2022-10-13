На Харківщині двоє дорожніх робітників загинули, підірвавшись на мінах, - Синєгубов

Минулої доби в Харківській області дві особи загинули внаслідок підриву на міні, ще двох було поранено, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28 і 21 років. Крім того, в Ізюмському районі дістали поранень, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Вкотре закликаю всіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися у тих місцях, де немає повідомлення про завершення розмінування", - додав він.

За словами Синєгубова, минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти, розташовані поблизу кордону з РФ і лінії зіткнення.

"Ворог обстріляв Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському", - написав Синєгубов.