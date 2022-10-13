За добу армія РФ втратила в Україні 420 осіб особового складу, 6 танків, 6 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 63 800 осіб особового складу, 2 511 танків, 5 167 бойових броньованих машин, 240 гелікоптерів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.10 орієнтовно становлять особового складу - близько 63800 (+420) осіб ліквідовано, танків - 2511 (+6) од., бойових броньованих машин - 5167 (+11) од., РСЗВ - 357 (+2) од., засобів ППО - 183 (+0) од., літаків - 268 (+0) од., гелікоптерів - 240 (+6) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1182 (+33), крилатих ракет - 316 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3935 (+9) од., спеціальної техніки - 140 (+0)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.