Понад 70 людей загинули у Запоріжжі за останні два тижні внаслідок російських обстрілів - голова ОВА

Понад 70 мирних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"За останні два тижні, з 30 вересня, у нас понад 70 людей загинули внаслідок цих обстрілів", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в середу.

Голова ОВА зазначив, що було зруйновано багатоповерхівки, приватний сектор, а також було зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури.

"Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об'єкти. Всі ракети, що влучали по місту, - це ракети точного наведення: вони летять туди, куди мають прилетіти", - додав він.

Раніше Старух повідомляв, що російські окупанти запустили сім ракет С-300 по нічному Запоріжжю, внаслідок чого зруйновано інфраструктуру, але постраждалих немає.