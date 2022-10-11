Події

16:19 11.10.2022

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

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Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня, залишилися локальні проблеми у кількох десятках будинків, повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

"Нам вдалося задіяти резервні можливості, і місто залишилося зі світлом. Протягом минулої доби вже практично відновили пошкоджену інфраструктуру. На ранок залишалося буквально 20-30 будинків без світла, але це абсолютно локальні, не системні проблеми. Протягом дня ми все відновимо", – повідомив Поворозник на брифінгу у вівторок.

За його словами, тривають ремонтні роботи на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які постраждали від російських ракет. Водночас вже відновлено пошкоджений ракетним ударом водогін та каналізацію на перехресті вул.Володимирської та бул.Т.Шевченка.

Щодо транспортної системи, вона працює у встановленому у воєнний час режимі, повідомив Поворозник. Під час тривоги наземний транспорт та наземна частина метрополітену зупиняються.

Він зазначив, що на бул.Т.Шевченка вже відновили світлофорні об'єкти та контактні мережі тролейбусів, рух на цій ділянці відновлено.

Водночас Поворозник наголосив, що влада міста просить киян економити електроенергію в пікові години навантаження з 17:00 до 22:00.

Теги: #київ #енергопостачання #водопостачання

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