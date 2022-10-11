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09:36 11.10.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 240 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 11 жовтня, сягнули близько 63 тис. 110 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 9 танків та 13 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2504 та 5162 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено 10 артилерійських систем окупантів і 8 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами). Збито ворожий літак, 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника та 46 крилатих ракет.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1496 артсистем, 353 реактивні системи залпового вогню, 181 засіб протиповітряної оборони, 3916 автомобілів та автоцистерн, 136 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 268 літаків та 235 гелікоптерів, збито 1114 безпілотників та 295 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.

"Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському, авдіївському та краматорському напрямках", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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