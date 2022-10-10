Події

20:44 10.10.2022

Комітет Ради закликає комітети із закордонних справ країн ООН припинити всі відносини з РФ

1 хв читати
Комітет Ради закликає комітети із закордонних справ країн ООН припинити всі відносини з РФ

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики закликає комітети із закордонних справ парламентів держав-членів Організації Об'єднаних Націй припинити дипломатичні, політичні та економічні відносини з Російською Федерацією.

"У зв'язку з варварською повітряною атакою 10 жовтня 2022 року звертаємося до всіх держав світу з проханням засудити політику геноциду народу України, яку проводить держава-терорист - російська федерація, негайно припинити дипломатичні, політичні, економічні та будь-які інші відносини зі злочинним режимом. Закликаємо вжити всіх можливих кроків для максимального посилення тиску на агресора!", - йдеться у зверненні, оприлюдненому у телеграмі Верховної Ради.

 

 

 

Теги: #рада #звернення #комітет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 07.10.2022
ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

13:23 07.10.2022
ВР змінила порядок військового обліку для жінок

ВР змінила порядок військового обліку для жінок

13:08 07.10.2022
ВР просить міжнародні організації створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України

ВР просить міжнародні організації створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України

22:15 06.10.2022
Рада запровадила в Україні е-резиденство

Рада запровадила в Україні е-резиденство

21:39 06.10.2022
Бюджетний комітет рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у 1-му читанні

Бюджетний комітет рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у 1-му читанні

20:40 06.10.2022
Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

20:13 06.10.2022
Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

16:58 06.10.2022
Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

11:14 06.10.2022
Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

22:04 05.10.2022
Нардепам, які перебувають за кордоном без поважних причин, зарплата не нараховується

Нардепам, які перебувають за кордоном без поважних причин, зарплата не нараховується

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі зруйновані Росією об'єкти будуть відновлені

Трійка ОБСЄ та керівництво ПА ОБСЄ засудили атаки РФ на цивільні центри України

РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

ОСТАННЄ

Усі зруйновані Росією об'єкти будуть відновлені

Трійка ОБСЄ та керівництво ПА ОБСЄ засудили атаки РФ на цивільні центри України

РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

В окупованому Мелітополі чути вибухи

Даріо Срна закликав клуби-учасники Ліги чемпіонів з футболу допомогти Україні

Зеленський у розмові з Трюдо вказав на важливість жорсткої реакції G7 на ракетний терор РФ

Удари РФ по невійськовим цілям і вбивство мирних жителів України ще раз демонструють, хто правий, а хто винен - Блінкен

Кулеба: Обстріли українських міст вказують на те, що Москва не зацікавлена у проведенні реальних переговорів

Прем'єр Ізраїлю засудив напади РФ на мирне населення в Києві та інших містах України

Зеленський розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА