Комітет Ради закликає комітети із закордонних справ країн ООН припинити всі відносини з РФ

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики закликає комітети із закордонних справ парламентів держав-членів Організації Об'єднаних Націй припинити дипломатичні, політичні та економічні відносини з Російською Федерацією.

"У зв'язку з варварською повітряною атакою 10 жовтня 2022 року звертаємося до всіх держав світу з проханням засудити політику геноциду народу України, яку проводить держава-терорист - російська федерація, негайно припинити дипломатичні, політичні, економічні та будь-які інші відносини зі злочинним режимом. Закликаємо вжити всіх можливих кроків для максимального посилення тиску на агресора!", - йдеться у зверненні, оприлюдненому у телеграмі Верховної Ради.