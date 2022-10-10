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17:06 10.10.2022

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

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Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання.

"Ворог завдав шкоди нашій енергетичній інфраструктурі, але наразі робимо все необхідне, щоб оперативно відновити постачання електроенергії. Інфраструктура, що забезпечує мобільний зв’язок, не постраждала. Подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "важливо зменшити споживання електроенергії з 17 до 22 години. Це полегшить навантаження на нашу енергосистему та зменшить потребу у аварійних відключеннях. Тримаємось. Працюємо. Єднаємось. Тільки так ми подолаємо всі випробування".

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у переважній більшості постраждалих регіонів світло з'явиться до кінця дня.

Джерело https://president.gov.ua/news/prezident-proviv-naradu-shodo-vidnovlennya-zvyazku-ta-energo-78385?fbclid=IwAR0bGkHLJ9wpLYL288ihyFU3e-mbXJWeoGh2HQX7hq7yIWn8

https://t.me/V_Zelenskiy_official

Теги: #зеленский #енергопостачання

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