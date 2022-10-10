Події

16:39 10.10.2022

Притула та Стерненко за 4 години зібрали понад 100 млн грн на помсту за ракетний обстріл

1 хв читати
Притула та Стерненко за 4 години зібрали понад 100 млн грн на помсту за ракетний обстріл

Благодійний фонд Сергія Притули спільно з активістом Сергієм Стерненком за чотири години зібрали як помсту за ракетний обстріл України 10 жовтня понад 100 млн грн, написали вони на фейсбук-сторінці в понеділок.

"Ми збираємо на дронів-камікадзе RAM ll UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - написав у соціальній мережі Притула.

Збір коштів на рахунок Притулки здійснюється за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2vPxZALuVz, на рахунок Стерненка - https://send.monobank.ua/jar/53cerYMygB

Теги: #притула #бф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 24.08.2022
Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

16:22 19.08.2022
Придбаний супутник залишиться у власності України до кінця працездатності, ним користуватиметься ГУР – Фонд Притули

Придбаний супутник залишиться у власності України до кінця працездатності, ним користуватиметься ГУР – Фонд Притули

15:07 18.08.2022
Заощаджені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти було витрачено на купівлю космічного супутника для України – Притула

Заощаджені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти було витрачено на купівлю космічного супутника для України – Притула

07:55 28.06.2022
Зекономлені кошти, зібрані Фондом на "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України

Зекономлені кошти, зібрані Фондом на "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України

10:12 03.06.2022
Сергій Притула й Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub

Сергій Притула й Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub

14:06 31.05.2022
Сергій Притула вперше коментуватиме матч збірної України з футболу

Сергій Притула вперше коментуватиме матч збірної України з футболу

15:05 05.02.2022
Сергій Притула створює свою партію - ЗМІ

Сергій Притула створює свою партію - ЗМІ

07:24 10.01.2022
Притула має намір у 2022 році зареєструвати нову політичну партію

Притула має намір у 2022 році зареєструвати нову політичну партію

16:25 03.11.2021
СБУ встановила факт розкрадання коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас"

СБУ встановила факт розкрадання коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас"

19:42 28.09.2021
Притула підтвердив, що створює нову партію

Притула підтвердив, що створює нову партію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

ОСТАННЄ

Названо постраждалі унаслідок ракетного обстрілу заклади культури Києва

Більшість Львова досі без світла після обстрілів

Кількість постраждалих унаслідок ворожих атак у понеділок збільшилася до 89 осіб - речник Нацполіції

Пожежу на Бурштинській ТЕС ліквідовано - голова Івано-Франківської ОДА

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

Мер Миколаєва попередив про відключення вуличного освітлення та світлофорів у місті

Напади Росії на мирних жителів є воєнними злочинами - Мішель

Унаслідок ворожих атак в Україні у понеділок травмовано 87 осіб - голова Нацполіції

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована - Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА