Притула та Стерненко за 4 години зібрали понад 100 млн грн на помсту за ракетний обстріл

Благодійний фонд Сергія Притули спільно з активістом Сергієм Стерненком за чотири години зібрали як помсту за ракетний обстріл України 10 жовтня понад 100 млн грн, написали вони на фейсбук-сторінці в понеділок.

"Ми збираємо на дронів-камікадзе RAM ll UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - написав у соціальній мережі Притула.

Збір коштів на рахунок Притулки здійснюється за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2vPxZALuVz, на рахунок Стерненка - https://send.monobank.ua/jar/53cerYMygB