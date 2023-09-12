Економіка

12:04 12.09.2023

УЗА створила Міжнародний благодійний фонд для гуманітарного розмінування сільгоспземель

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УЗА створила Міжнародний благодійний фонд для гуманітарного розмінування сільгоспземель

Українська зернова асоціація (УЗА) створила Міжнародний благодійний фонд, покликаний допомогти українським аграріям розмінувати поля і мати можливість знову сіяти і вирощувати зерно, повідомила пресслужба асоціації.

"Як відомо, на сьогодні близько 6 млн га с/г земель в Україні зазнали впливу війни – заміновані, забруднені, окуповані чи на них ведуться бойові дії. Експерти вважають, що на розмінування території потрібно десяток років і близько $9-12 млрд", - ідеться в повідомленні.

В УЗА зазначили, що українські аграрії, які зазнали великих втрат від війни та блокади портів країни, у більшості випадків не зможуть самостійно розмінувати власні поля. Втрата цих земель для вирощування зерна, наголосили в асоціації, матиме колосальні наслідки для аграрного сектору, економіки країни, добробуту аграріїв і доступності продовольства для десятків і сотень мільйонів людей у світі, які сподівалися на постачання зерна доступної якості з України.

Зібрані благодійним фондом УЗА кошти спрямовуватимуть організаціям, які навчають саперної справи, здійснюють розмінування, а також спеціалізованим фондам, що фінансують проєкти з розмінування.

"Зібрані кошти не можуть бути направлені на жодні інші цілі, окрім розмінування, зокрема не можуть бути направлені на закупівлю зброї", - наголосили в УЗА.

Зробити внесок до Міжнародного благодійного фонду УЗА можна тут: www.fund.uga.ua.

Українська зернова асоціація - об'єднання виробників, переробників і найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують майже 90% української зернової продукції.

Теги: #уза #розмінування #бф

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