Події

12:50 10.10.2022

Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву п'ятеро людей загинули та 47 постраждали – ДСНС

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Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву п'ятеро людей загинули та 47 постраждали – ДСНС

Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву 10 жовтня п'ятеро людей загинули та 47 постраждали, повідомила керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.

"Унаслідок цієї масованої атаки у нас загинули, це попередня інформація, п'ять осіб, 47 осіб постраждали. Також 12 осіб рятувальники врятували і 24 особи рятувальники евакуювали з тих будинків, які були пошкоджені. Наразі рятувальники ще залишаються на місці: вони розбирають завали. Тому, можливо, цифри будуть трохи іншими", – сказала вона в ефірі національного телемарафону #UA разом у понеділок.

Водолага також зазначила, що рятувальники працювали у столиці "у шести точках, куди влучили ворожі ракети".

 

Теги: #київ #жертви #удари

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