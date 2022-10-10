Події

08:48 10.10.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано понад 1240 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано понад 1240 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 319,3 га території, зокрема 26 га – за минулу добу.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України від початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 345,3 га. Вилучено 21 745 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1 681", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 1243 (зокрема 79 за минулу добу) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (1111) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Ще 111 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 800 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 30 осіб.

 

 

Теги: #харків #деокупація

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