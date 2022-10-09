Події

15:52 09.10.2022

Голова ОВА повідомив про 7 населених пунктів, повністю контрольованих Україною на Луганщині

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Голова ОВА повідомив про 7 населених пунктів, повністю контрольованих Україною на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про сім населених пунктів в області, які повністю контролюються Україною, всі вони перебувають у Сватівському районі.

"Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною. Це: село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району; село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району; село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району; село Новоєгорівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району; село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району; село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району; село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району", - написав Гайдай у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що першим Збройні Сили України звільнили Греківку. "Незважаючи на резонанс в інтернет-співтоваристві, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів з цього населеного пункту. Водночас там ще тривали стабілізаційні заходи", - пояснив голова ОВА.

Теги: #звільнення #луганська_область

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