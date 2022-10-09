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13:32 09.10.2022

Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані - голова Нацполіції

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Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані - голова Нацполіції

У деокупованому Лимані Донецької області тривають роботи з ексгумації.

"Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховані близько 200 цивільних, інша - братська могила військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти", - повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що інформацію про масове поховання в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільні поховані в одиночних могилах, військові – в траншеї завдовжки 40 метрів. "За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників", - йдеться в повідомленні.

"Серед загиблих також сім'я з двома маленькими дітьми", - наголосила пресслужба.

На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші - безіменні. Однак у кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки і призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл в стані змін, "є пакет, в якому тільки кістки".

На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.

Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донбасу 87 тіл, з них вже ідентифіковано 38 цивільних жителів. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка в Святогірську", - йдеться в пресрелізі.

Днями в Святогірську відбулося перепоховання 21 людини, що загинули під час окупації і поховані у дворах будинків. Особи всіх встановлені, а їхні рідні мали можливість попрощатися з ними, повідомила Нацполіція.

Глава Нацполіції Ігор Клименко перевірив перебіг слідчих дій на деокупованих територіях Донбасу. "Зараз тут працює зведений загін поліцейських з різних регіонів держави, тому вони допомагають місцевим поліцейським відновлювати порядок на деокупованих територіях. Їх завдання - обійти кожен будинок, поспілкуватися з кожною людиною, яка пережила окупацію, зафіксувати кожен військовий злочин Росії і надати всю необхідну допомогу", - зазначив він.

У рамках робочого візиту керівник Нацполіції відзначив нагородами бійців зведених загонів поліції, які несуть службу на півночі області.

Теги: #лиман #ексгумація

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