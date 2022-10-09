ГУР МО зірвало провокацію російських пранкерів, спрямовану на гендиректора компанії Baykar Defence

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України зірвали провокацію російських пранкерів, які під виглядом глави українського уряду Дениса Шмигаля намагалися дискредитувати співпрацю між Україною і Туреччиною під час розмови з генеральним директором компанії Baykar Defence Халюком Байрактаром.

"Росіяни спробували зв'язатися з одним із засновників компанії Baykar Defence, що виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велася від імені українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого ... було створено за допомогою технології deepfake", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що замість очікуваної розмови з Байрактаром, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". "Отже, і відповідати на запитання: "а що ж сталося сьогодні з Кримським мостом?"

Слід відзначити низький рівень підготовки російських оперативників, які кілька разів викрили себе під час розмови. Зокрема, через незнання правильної вимови стійкого вислову "бабине літо", яке вони вимовляли як російське "бабье лето", - наголошують в ГУР.

Там уточнюють, що метою цієї акції була спроба дискредитації співпраці між Україною і Туреччиною. "Наприкінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що вони викриті, і будуть притягнуті до відповідальності", - підсумували українські розвідники.