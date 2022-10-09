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12:54 09.10.2022

СБУ почала розслідування за фактом обстрілу цивільної інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок якого загинуло 12 осіб

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СБУ почала розслідування за фактом обстрілу цивільної інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок якого загинуло 12 осіб

Служба безпеки України відкрила провадження за фактом обстрілу цивільних об'єктів у Запоріжжі, внаслідок яких загинули щонайменше 12 осіб, повідомляє пресслужба СБУ.

"Сьогодні вночі по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях. Ворог застосовував тактичну авіацію і випустив 12 ракет", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові і приватні будинки в одному з районів міста.

"Наразі відомо про 12 загиблих. У лікарні перебувають 49 постраждалих, з них 6 дітей. Частково зруйновані 9-поверхова будівля і п'ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектора", - наголошують у спецслужбі.

Там додають, що за цим фактом Служба безпеки порушила кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 9 жовтня, Запоріжжя було атаковано 12 ракетами. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що внаслідок обстрілу загинуло 12 осіб і 49 госпіталізували, з яких 6 – діти.

Теги: #сбу #запоріжжя #обстріл

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