Події

07:14 09.10.2022

Учасники страйку на французьких НПЗ вирішили його продовжити

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Учасники страйку на французьких НПЗ вирішили його продовжити

Французька профспілка "Загальна конфедерація праці" заявила в суботу про рішення продовжити страйки, які паралізували роботу половини НПЗ у Франції, пише газета "Фігаро".

Акції протесту торкнулися об'єктів компаній TotalEnergies та ExxonMobil. У зв'язку з цим не працює найбільший завод TotalEnergies, розташований у Нормандії. Також, не працюють два заводи ExxonMobil. "Фігаро" зазначає, що через страйк у країні виникають перебої у постачанні палива на АЗС.

Проблема ускладнюється тим, що до страйку на низці об'єктів приєдналися співробітники служби доставки палива. Наприклад, на НПЗ TotalEnergies у Фейзені виробництво пального продовжується, проте його доставка покупцям поки що неможлива.

Раніше цього тижня французький уряд, прагнучи полегшити ситуацію, вирішив направити на АЗС частину свого стратегічного запасу пального.

У профспілці вимагають підвищити зарплати співробітників на 10%, оскільки, на думку страйкарів, енергетичні компанії цього року заробили дуже багато і тому здатні платити більше працівникам. У TotalEnergies нагадали, що за цей рік вже підвищили зарплати в середньому на 3,5%. Тему зарплат на 2023 рік компанія має намір обговорити із представниками профспілок 15 листопада.

Страйки співробітників французьких НПЗ розпочалися 20 вересня.

 

 

Теги: #нпз #франція #страйк

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