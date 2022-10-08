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17:07 08.10.2022

Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток України

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Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Кабінет міністрів вніс Миколаївський костел у Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, внесено об'єкти культурної спадщини національного значення (Миколаївський костел, будинок причту та Ансамбль Миколаївського костелу та будинку причту, розташовані за адресою Київ, вул.Велика Васильківська, 75) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

У зв'язку з цим зазначені пам'ятки виключені зі списку пам'яток архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави.

 

Теги: #київ #нерухомість #костел

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