Кількість жертв ракетного обстрілу гумколони в Запоріжжі 30 вересня зросла до 32 осіб

Кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів гуманітарної колони в Запоріжжі 30 вересня зросла до 32 осіб — у лікарні помер ще один поранений, повідомив голова ОВА Старух.

"На жаль, ми маємо ще одну жертву терористичного обстрілу пропускного пункту за містом - сьогодні у лікарні помер ще один постраждалий", - написав Старух у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 30 вересня, о 7:10 російські війська завдали три удари із зенітно-ракетного комплексу С-300 в район авторинку біля траси Запоріжжя-Орєхов. У зоні ураження стояла колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску і виїхати на тимчасово окуповану територію. На виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів, на момент обстрілу на місці було близько 100 осіб.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого, зокрема двох дітей, і понад 90 поранених.