Події

15:13 08.10.2022

Глава МАГАТЕ після візиту в РФ має намір знову відвідати Україну

2 хв читати
Глава МАГАТЕ після візиту в РФ має намір знову відвідати Україну

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після запланованої на найближчий час поїздки на переговори в РФ знову відвідає Україну для обговорення ситуації із Запорізькою АЕС.

"Відновлення прямих обстрілів єдиного зовнішнього джерела енергії ЗАЕС - вкрай безвідповідальний крок. Потрібно захистити ЗАЕС. Незабаром я відвідаю Росію, а потім - знову Україну, щоб узгодити зону безпеки. Це нагальне завдання", - написав він у Твіттері.

У п'ятницю МАГАТЕ повідомило, що Гроссі має намір відвідати РФ на початку наступного тижня. Раніше на початку жовтні він здійснив візит до Києва.

Російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори. Пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що вночі о 00:59 в суботу "через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відключилася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС-Дніпровська". В результаті сталося повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі включилися дизель-генератори. Однак наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 днів. В "Енергоатомі" наголошують, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою. "Плани із включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній нереальні", - наголосили в НАЕК.

У свою чергу міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомляє, що станом на 14.00 суботи в місті знову відновлено електропостачання та зв'язок. Крім того, почалося і відновлення водопостачання.

"Але потрібно розуміти, що провокації окупантів з обстрілами, які призвели до знеструмлення Енергодара і навколишніх населених пунктів, пошкодження промислових, енергетичних об'єктів, можуть знову звести всі зусилля нанівець", - написав Орлов в Телеграм.

Теги: #магате #заес #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 08.10.2022
Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

17:46 07.10.2022
На Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу МАГАТЕ

07:26 07.10.2022
Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

20:13 06.10.2022
Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

19:58 06.10.2022
Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

21:53 05.10.2022
Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

21:43 05.10.2022
Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

20:54 05.10.2022
На Запорізькій АЕС мають намір запустити один із шести реакторів

На Запорізькій АЕС мають намір запустити один із шести реакторів

20:23 05.10.2022
Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

18:19 05.10.2022
Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

ОСТАННЄ

Москва призначила командувача об'єднаним угрупованням військ у війні проти України

Боррель про Нобелівську премію миру: це знак надії та світла серед темряви репресій в РФ і Білорусі та війни проти України

Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Кількість жертв ракетного обстрілу гумколони в Запоріжжі 30 вересня зросла до 32 осіб

У Куп'янську-Вузловому знайдено тіла 4 вбитих окупантами мирних жителів

Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

Москва повідомляє про трьох загиблих унаслідок вибуху на Керченському мосту

Потік на в'їзд в Україну знову перевищив потік на виїзд – Держприкордонслужба

Жертвами агресії РФ у п'ятницю став 21 мирний житель України, 31 людина поранена – заступник голови ОП Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА