Глава МАГАТЕ після візиту в РФ має намір знову відвідати Україну

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після запланованої на найближчий час поїздки на переговори в РФ знову відвідає Україну для обговорення ситуації із Запорізькою АЕС.

"Відновлення прямих обстрілів єдиного зовнішнього джерела енергії ЗАЕС - вкрай безвідповідальний крок. Потрібно захистити ЗАЕС. Незабаром я відвідаю Росію, а потім - знову Україну, щоб узгодити зону безпеки. Це нагальне завдання", - написав він у Твіттері.

У п'ятницю МАГАТЕ повідомило, що Гроссі має намір відвідати РФ на початку наступного тижня. Раніше на початку жовтні він здійснив візит до Києва.

Російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори. Пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що вночі о 00:59 в суботу "через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відключилася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС-Дніпровська". В результаті сталося повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі включилися дизель-генератори. Однак наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 днів. В "Енергоатомі" наголошують, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою. "Плани із включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній нереальні", - наголосили в НАЕК.

У свою чергу міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомляє, що станом на 14.00 суботи в місті знову відновлено електропостачання та зв'язок. Крім того, почалося і відновлення водопостачання.

"Але потрібно розуміти, що провокації окупантів з обстрілами, які призвели до знеструмлення Енергодара і навколишніх населених пунктів, пошкодження промислових, енергетичних об'єктів, можуть знову звести всі зусилля нанівець", - написав Орлов в Телеграм.