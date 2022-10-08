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09:50 08.10.2022

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

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Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

 Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю вранці в четвер станом на 8 жовтня становить 17 осіб, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків унаслідок ракетних ударів 6 жовтня... всього загинули 17 осіб (з них 1 дитина і 1 людина померла в лікарні), врятовані 21 людина, з яких 12 госпіталізовані. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві уточнили, що за однією адресою з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку деблоковано 13 загиблих (з них 1 дитина), врятовано 6 осіб, з яких 4 госпіталізовано. За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблих, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Раніше відділ комунікації поліції Запорізької області повідомляв про 12 загиблих і 12 поранених, зокрема двох дітей. Крім того, за даними міськради, 15 осіб вважалися безвісти зниклими.

У п'ятницю секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю досягла 14 осіб.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/9975

Теги: #запоріжжя #дснс #загиблі

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