Події

07:36 08.10.2022

Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

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Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та генсекретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан планують відвідати Москву пізніше у жовтні для переговорів щодо укладеної в Стамбулі зернової угоди, повідомив у п'ятницю представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Очікується, що Ребека Грінспан та Мартін Гріффітс відвідають Москву приблизно за тиждень, щоб зустрітися з високопоставленими особами РФ та обговорити ці питання", - заявив Дюжаррік під час пресбрифінгу.

Він зазначив, що команда генсека ООН Антоніу Гутерреша активно працює над розширенням і продовженням чорноморської зернової ініціативи, зокрема – докладає зусиль, щоб усунути перешкоди та сприяти експорту російських зерна та добрив.

 

 

Теги: #оон #візит #росія #плани

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