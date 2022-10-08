Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та генсекретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан планують відвідати Москву пізніше у жовтні для переговорів щодо укладеної в Стамбулі зернової угоди, повідомив у п'ятницю представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Очікується, що Ребека Грінспан та Мартін Гріффітс відвідають Москву приблизно за тиждень, щоб зустрітися з високопоставленими особами РФ та обговорити ці питання", - заявив Дюжаррік під час пресбрифінгу.

Він зазначив, що команда генсека ООН Антоніу Гутерреша активно працює над розширенням і продовженням чорноморської зернової ініціативи, зокрема – докладає зусиль, щоб усунути перешкоди та сприяти експорту російських зерна та добрив.