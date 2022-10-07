"Превентивні удари" по Росії означає "санкційні удари" - Зеленський в інтерв'ю ВВС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, говорячи про превентивні удари по Росії, мав на увазі "санкційні удари".

"Коли я говорив "превентивний удар", англійською мовою це звучить так (переходить на англійську) - превентивний удар (preventive kick), не напад (attack), це різні речі", - сказав він в інтерв'ю ВВС, оприлюдненому у п'ятницю ввечері.

"Я просто хочу сказати їм, росіянам, що весь цивілізований світ знає, що ми не терористи, ми не розпочинали цю війну. Я говорив це і раніше, протягом трьох років мого президентства ми пропонували вийти на діалог, ми шукали можливість просто поговорити з президентом Путіним, просто поговорити телефоном - вони відкинули все", - сказав він.

"Ось чому я закликав - це було ще перед 24 лютого, перед вторгненням - я сказав, що ми порушуємо тему превентивних ударів, санкційних ударів. Не діалогу, не слів, а ударів - ось що я мав на увазі", - наголосив він.

Раніше, виступаючи в австралійському аналітичному центрі, Зеленський заявив, що НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї.

"Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - сказав він.