Кількість загиблих у результаті ракетних ударів по Запоріжжю досягла 14 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю вранці у четвер досягла 14 осіб, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Невтішні новини продовжують надходити до нас із розбору завалів будинків, які постраждали від учорашньої атаки. Наразі кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Щирі співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких", - написав Куртєв у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Раніше відділ комунікації поліції Запорізької області повідомляв про 12 загиблих і 12 поранених, зокрема, двох дітей. Крім того, за даними міськради, 15 осіб вважалися безвісти зниклими.