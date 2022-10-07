Події

19:34 07.10.2022

Латвія витратить фінансову допомогу США на береговий захист, закупівлю систем ППО та РСЗВ HIMARS

1 хв читати
Латвія витратить фінансову допомогу США на береговий захист, закупівлю систем ППО та РСЗВ HIMARS

Надане США військове фінансування Міністерство оборони Латвії має намір витратити на захист узбережжя від атаки з моря, закупівлю систем ППО середньої дальності та ракетної артилерії HIMARS, повідомив у п'ятницю міністр оборони Артіс Пабрікс.

Фінансування США складається з кількох програм, а час витрачання коштів – до п'яти років.

Як повідомлялося, уряд США цього року надасть Латвії близько 200 млн доларів для фінансування допомоги та співробітництва в сфері безпеки, зокрема понад 145 млн доларів - у рамках програми військової допомоги іноземним державам (Foreign Military Financing) на зміцнення безпеки, повідомили в посольстві США у Латвії.

 

 

Теги: #сша #міноборони #зброя #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 07.10.2022
США закликають РФ пом'якшити ядерну риторику

США закликають РФ пом'якшити ядерну риторику

15:39 07.10.2022
Резніков висловив упевненість у продуктивній дискусії з Німеччиною, яка матиме практичні результати, зокрема зміцнення системи ППО в Україні

Резніков висловив упевненість у продуктивній дискусії з Німеччиною, яка матиме практичні результати, зокрема зміцнення системи ППО в Україні

09:43 07.10.2022
Резніков: Ми гарантуємо життя і безпеку військовим РФ, які відмовляться воювати, і доб'ємося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази

Резніков: Ми гарантуємо життя і безпеку військовим РФ, які відмовляться воювати, і доб'ємося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази

08:10 07.10.2022
Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

14:18 06.10.2022
Міноборони уклало 428 договорів на закупівлю в Україні продовольства, ПММ та речового забезпечення на 46 млрд грн

Міноборони уклало 428 договорів на закупівлю в Україні продовольства, ПММ та речового забезпечення на 46 млрд грн

08:19 06.10.2022
План Байдена зі списання кредитів студентів коштуватиме бюджету США $379 млрд у наступні 30 років

План Байдена зі списання кредитів студентів коштуватиме бюджету США $379 млрд у наступні 30 років

07:47 05.10.2022
Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

07:41 05.10.2022
Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

21:23 04.10.2022
У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

21:17 04.10.2022
В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звільняємо нашу землю від псевдореферендумів та дійдемо до земель, окупованих раніше

Двоє дітей загинули, підірвавшись на міні на окупованій території Запорізької області

Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

На саміті ЄС досягнуто прогресу у питанні встановлення "стелі" цін на газ

Кількість загиблих у результаті ракетних ударів по Запоріжжю досягла 14 людей

ОСТАННЄ

Звільняємо нашу землю від псевдореферендумів та дійдемо до земель, окупованих раніше

Двоє дітей загинули, підірвавшись на міні на окупованій території Запорізької області

Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

ЗВІЛЬНЯЄМО НАШУ ЗЕМЛЮ ВІД ПСЕВДОРЕФРЕНДУМІВ І ДІЙДЕМО ДО ЗЕМЕЛЬ, ОКУПОВАНИХ РАНІШЕ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО ВИЗНАННЯ 4-Х КУРИЛЬСЬКИХ ОСТРОВІВ ТЕРИТОРІЄЮ ЯПОНІЇ

Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

На саміті ЄС досягнуто прогресу у питанні встановлення "стелі" цін на газ

Кількість загиблих у результаті ракетних ударів по Запоріжжю досягла 14 людей

Українські військові проходять навчання в Іспанії із застосування ЗРК системи Aspide

Українські девелопери пропонують особливі умови купівлі квартир для військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА