Латвія витратить фінансову допомогу США на береговий захист, закупівлю систем ППО та РСЗВ HIMARS

Надане США військове фінансування Міністерство оборони Латвії має намір витратити на захист узбережжя від атаки з моря, закупівлю систем ППО середньої дальності та ракетної артилерії HIMARS, повідомив у п'ятницю міністр оборони Артіс Пабрікс.

Фінансування США складається з кількох програм, а час витрачання коштів – до п'яти років.

Як повідомлялося, уряд США цього року надасть Латвії близько 200 млн доларів для фінансування допомоги та співробітництва в сфері безпеки, зокрема понад 145 млн доларів - у рамках програми військової допомоги іноземним державам (Foreign Military Financing) на зміцнення безпеки, повідомили в посольстві США у Латвії.