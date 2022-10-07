Прогноз погоди на вихідні 8–9 жовтня: радіємо бабиному літу

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде ідеальною для довгих прогулянок та важливих осінніх справ. Сповна насолодіться цим прощальним літнім «поцілунком»!

Погода в суботу 8 жовтня

У більшості регіонів України субота буде теплою. Так, в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях удень очікується до +20 °С, у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Закарпатській — до +18 °С, Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільській та Львівській — +17 °С, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській та Чернігівській — +15 °С. У решті регіонів повітря прогріється до +10…+12 °С.

На півночі та північному сході країни буде ясно, на сході та в центрі прогнозується мінлива хмарність. У західних та південних областях погода буде похмурою, але без дощу, тому сміливо плануйте будь-які справи та відпочинок.

Погода в неділю 9 жовтня

У неділю температурні показники в регіонах України практично не зміняться. Найтепліше буде в Харківській , Одеській та Херсонській областях — до +20 °С. На сході країни очікується до +18 °С, на півночі — +13...+15 °С, на заході — +11...+13 °С.

Дощ у неділю пройде лише у Рівненській та Чернівецькій областях. На решті території — хмарно, але без опадів, парасольки можна залишити вдома.

Погода у понеділок 10 жовтня

На більшій частині території України погода на початку тижня продовжить тішити. У східних та південних областях, а також на Закарпатті буде сонячно та помірно тепло — до +16 °С. У Києві та центрі країни буде прохолодніше, але також вельми комфортно — до +13 °С. У північних та більшості західних областей удень стовпчики термометрів покажуть +10…+12 °С. А ось першими з бабиним літом попрощаються жителі Чернівецької та Івано-Франківської областей — тут очікується не вище +7 °С.

Тиждень розпочнеться без опадів. На сході та заході країни небо затягнеться хмарами, у північних та південних областях буде сонячно, у центральних регіонах очікується мінлива хмарність.

Народні прикмети та вірування

Якщо 8 жовтня встановлювалась ясна погода, наші пращури вірили, що такою вона буде і протягом найближчих трьох тижнів. Вогкий вітер із півночі віщував сувору зиму, а перший сніг — швидкі холоди. Однак якщо перший сніг випадав 9 жовтня, то прихід зими «відкладався» не менше, ніж на місяць. А яскраві зорі в нічному небі обіцяли хорошу сонячну погоду найближчими днями.